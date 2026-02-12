Diahuebs mainta a drenta informe di cu un turista di 80 aña a sak den otro na e beach di Arashi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un turista di 80 aña cu a sak den otro bahando for di tourbus y tin problema pa hala rosea. For di e famia a compronde cu e ta un pashent cu ta sufri di curason. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y ora a logra stabilis’e a transporte pa hospital.
Na Arashi un turista di 80 aña a bay baha for di tourbus y a sak den otro!
