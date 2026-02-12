Auto a dal un persona na altura di ex-Young Fellow na Barcadera

Diahuebs merdia a drenta informe di cu un auto a dal un persona riba e “green corridor” na altura di ex-Young Fellow na Barcadera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di cu un auto lo a dal un peaton pero e peaton ta para riba su pianan ainda. E chauffeur cu a dal e peaton ta indica cu ela dal e peaton basta duro y pa mas sigur a pidi ambulans pa bin controla e peaton. Na yegada di e ambulans nan a atende y controla e peaton.