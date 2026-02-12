Turista cu a duik bay como 60 pia di profundidad a haya problema y nan a trese tera bek.

Diahuebs merdia a drenta informe di cu tin un boto banda di Arashi cu un persona masculino cu probalemente lo a haya benz y tin problema cu hala rosea y nan ta bayendo cu’ne na e pier di Hyatt., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un turista di 73 aña cu a bay duik cu e boto Biba Bon di Redsails pero e persona a hay’e den problema y cu probablemente lo a haya benz y tin problema pa hala rosea, polis mesora a sera e caminda pa bay na e pier di Hyatt. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y a stabilis’e pero e no tabata desea di bay cu ambulans.