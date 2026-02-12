Federacion di Bowling ta reuni cu atletanan pa trata e parti competitivo Direccion di Deporte di COA presente na reunion tecnico di ARBAS

Siman pasa den un reunion general cu atletanan competitivo di bowling, Aruba Bowling Association (ARBAS) a invita Comite Olimpico Arubano (COA) su ekipo tecnico pa asina por forma parti di e dialogo. Aki e ekipo di Direccion di Deporte (DdD) a sinta hunto cu ARBAS y e atletanan, unda a trata diferente temanan tecnico.
Durante e reunion aki, a reafirma e compromiso necesario di e atletanan pa cu entrenamento pa asina por traha riba eleva e nivel, ademas di splica e criterionan necesario pa por forma parti di seleccion di federacion. E diferente criteria ta mas cu solamente e averahe cu a logra “bowl”, si no tambe asistencia di entrenamento, e forma parti di un ekipo cu ta traha hunto y di ta un ehempel pa tur atleta. Finalmente, ekipo di DdD a splica e criterionan necesario pa por forma parti di TEAMARU, ademas di splica e importancia di un bon relacion entre federacion y COA pa asina por eleva e nivel di deporte. COA y DdD ta gradici ARBAS pa e invitacion y di por a forma parti di e reunion importante aki. #COA #ARUBA #TEAMARU