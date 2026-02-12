ASAMBEHO KidsCultura cu ta biba den nos muchanan

Durante Carnaval 2026, Aruba a presencia algo special riba su cayanan: musica, disciplina y orguyocultural den man di nos muchanan. Pa medio di e proyecto Asambeho Kids Aruba, Aruba TourismAuthority (A.T.A.) a inverti activamente den e futuro di nos cultura, poniendo un di nos tradicionnanmusical di mas gusta na e centro di e celebracion di Carnaval, den colaboracion cu Fundacion Go Cultura.Bou liderazgo di Stichting Asambeho School Roderich Lopes, nos muchanan y hobennan talentoso abrinda un presentacion magnifico durante paradanan di carnaval di mucha na Oranjestad y San Nicolas.Demostrando asina cu Asambeho no ta djis musica:E ta formacion.E ta identidad.E ta pasamento di conocemento for di generacion pa generacion.Den Oranjestad y San Nicolas, miles di mirones a disfruta di mira con nos muchanan a marcha cu orguyo,cu enfoke y cu respet pa un tradicion musical cu tin raiz profundo den nos historia. Pa hopi di nan, esaki tae prome biaha cu nan ta participa den un evento di e magnitud aki. Un momento cu nan lo keda cune pabida.E hobennan musico aki di Asambeho Kids Aruba no ta siña solamente ritmo y tecnica. E activacion aki tabay mas leu cu solamente presentacionnan den carnaval. E ta forma parti di un programa di formacionstructural y impactante cu duracion di un aña den su prome fase. Durante e trayectoria aki cu ya acuminsa na september 2025, nan ta siña kende nan ta, di unda nan ta bin, y kico nan ta carga pa futuro.Esaki ta un activacion cultural structural y continuo cu ta inclui les y tayernan musical semanal, tayernanhistorico riba Asambeho y nos herencia musical Arubano y tambe formacion di caracter, disciplina yorguyo pa medio di cultura. Nos ta formando constructornan di nacion y embahadornan cultural.Muchanan cu ta cana cu ritmo, confiansa y identida, bao liderazgo di Stichting Asambeho School RoderichLopes.Aruba Tourism Authority ta reconoce cu inversion den cultura local, specialmente den hubentud, ta uninversion den nos comunidad, nos continuidad cultural y nos imagen como destinacion. E ProyectoAsambeho Kids ta ehempel bibo cu ora institucion y comunidad traha hunto, nos por crea espacio pacrecemento, expresion y pertenencia riba e mesun cayanan unda nos cultura a nace. Carnaval 2026 tabira asina no solamente un celebracion, pero un declaracion cla di ken nos ta y con nos ta sigui construinos futuro.Nos cultura ta bibo, ta sigui biba, y e futuro ta den man di nos muchanan!