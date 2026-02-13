Barco di bela a bay dal pega riba rif na altura di Barcadera

Ayera nochi un accidente a tuma luga riba lama caminda un boto a dal pega riba rif na
momento cu e tabata nabega yega Aruba. E Centro Maritimo di Operacion di Wardacosta
den oranan di anochi a ricibi un yamada cu tin un accidente cu a tuma luga den area di
Barcadera caminda un boto lo a pega riba rif. Mesora Wardacosta a dirigi un Metal Shark
pa bai na e area.
Na yegada na Barcadera, e agentenan di Wardacosta a mira e boto y dos persona riba
tera. E personanan a declara cu durante e biahe, e embarcacion a bay pega riba un rif y
cu un di e hombernan a haya herida na su curpa. Un barco local tambe a yuda duna
asistencia y e agentenan di Wardacosta a yuda e dos hombernan abordo di e Metal
Shark. Despues nan a wordo transporta pa e pier di Daltra banda di Barcadera, unda un
ambulance tabata warda nan.
.
=