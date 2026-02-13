 Posted in INCIDENTE

Polis a para un chauffeur coriendo iresponsabel y a atende cun’e severamente

22:28  February 12, 2026

Diahuebs anochi polis a mira con un chauffeur ta core iresponsabel y a par’e mesora pa atende cun’e su comportacion den trafico haciendo esaki insigur pa otronan. Despues di cu polis a atende cun’e a laga e chauffeur sigui su rumbo.

