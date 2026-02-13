Posted in INCIDENTE Polis a para un chauffeur coriendo iresponsabel y a atende cun’e severamente 22:28 February 12, 2026 Leave a comment Diahuebs anochi polis a mira con un chauffeur ta core iresponsabel y a par’e mesora pa atende cun’e su comportacion den trafico haciendo esaki insigur pa otronan. Despues di cu polis a atende cun’e a laga e chauffeur sigui su rumbo. Related Articles Motociclista su so a cay y a resulta herida Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e vehiculo s.u.v. na Santa Helenastraat Advertencia importante tocante siguridad di boter di Heineken cu ‘draaidop’ Dama a bin haya su auto full rasca na Palm Beach