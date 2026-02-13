[VIDEO] PARADA DI LUZ CU 2 DETENCION.

—Cuerpo Policial Ta Informa—-
PARADA DI LUZ CU 2 DETENCION.
Diahuebs pa 8:01 pm polis conhuntamente cu SMAC a haci inicio di Parada di Luz San Nicolas.
KPA tabata tin 110 personal cu ta consisti di polis uniforma, recherche, ME, Flex Team, Mobile Commando, OCC, K9 Unit,Trafico, Unidad Motorisa,Planologie, personal administrativo y personal di CEA.
Pa 01:03 am e cabez a yega Joe Laveist Sportspark y pa 2:29 am e parada a yega su final.
A conta cu 2 detencion di cual tabata pa buracheria y lanta contra polis.
Aña 2025 tabata tin 8 detencion.
Cuerpo Policial ta contento cu e comportacion di nos pueblo.