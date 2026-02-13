[VIDEO] Yiu chikito a presencia pelea di su mayornan unda un a hinka e otro y ambos ta herida!

(AVISO) E relato ta poco confuso en espera di e relato oficial:
Diabierna madruga a drenta informe di cu tin un pelea entre pareha unda ambos ta herida na Santa Cruz, mesora a dirigi polis y ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un pelea di pareha unda cu e homber ta declara di a wordo hinca pa e dama. Ambulans a presenta pa atende e homber, na final no ta e homber cu a ser hinca pero cos a cambia ora cu e a bay ataca e muher e muher cu su yiu pa un manera di defende e lo a hinca su mes unda e homber a keda hinca e homber tambe lo a maltrata e dama unda cu e glas di auto a ser kibra. Na final e homber a keda deteni y e dama tambe a ser hiba cu polis. Pa e duna su declaracion mirando cu e tambe tabata envolvi di un pelea basta pisa y asina wak kiko a pasa unda cu un yiu ta e memey di tur e problema aki. Un rato despues 2 ambulans mester a presenta na warda pa transporta ambos pa hospital pa e heridanan ricibi.