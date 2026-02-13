Reflexión Diabierna 13 Februari 2026.

Lanta mainta tempran cu alabansa pa Señor, nos bon Dios.
No tin nada mas bunita cu mustra Señor nos gratitud, na un manera hopi común cu ta un bunita oracion.
Nos Tata ta hopi contento y lo eleva nos lo máximo den su reino e dia cu nos mester bai serca dje.
Tur dia tin abusonan ta ser cometí tur parti di mundo.
Atraco, pelea, abuso den tur forma, trahadornan cu ta traha duro pa hanja mal pago.
Hopi hoben perdí, pio awo den e carnaval, cantidad di hobennan sin respet pa otro hende grandi, ni pa autoridad.
Hopi mucha muher no ta cuida nan curpa y bou influencia ta pasa di man pa man.
Nos mester cuminsa vigila e typo di bida aki pa nos por tin un pais sólido y sigur si kier biba di turismo.
E bishitante mester por sinti su mes sigur, cu un trato amical.
Ta placa nan ta trese Aruba.
Empleadonan mester trata nan bunita.