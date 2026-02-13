[VIDEO] Posibel tripel impacto den un accidente formal riba Sasakiweg

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente riba Sasaki weg prome cu e rotonde pa bay hospital, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Suzuki Swift (posiblemente pustando) pasando auto lo a dal e auto cu e ta pasando perde control bay di patras dal riba un taxi subiendo caminda y finalmente bay dal riba un palo di lus kibrando esaki den 2 y e parti ariba a cay riba e dal di e auto. Despues di esaki e chauffeur di e Swift a baha subi den otro auto y bandona e sitio mescos cu e auto cu e tabata pasando. Afortunadamente ningun hende a resulta herida. Polis ta buscando tanto e chauffeur como e auto cu e lo a dal. Un rato despues cu polis a bay e chauffeur di e Swift a bolbe.