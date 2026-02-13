Aruba Airport Authority N.V. y Aruba Conservation Foundation ta forma un aliansa strategico pa biodiversidad nativo

ORANJESTAD, ARUBA – 13 februari 2026 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) conhuntamente cu Aruba Conservation Foundation (ACF), ta orguyoso di anuncia e firmamento oficial di un Memorandum of Understanding (MoU) entre e dos organisacionnan basa riba un compromiso di cinco aña 2026-2030, cu e meta pa ecologicamente restaura partinan di e area protehi di Ser’i Teishi uzando vegetacion nativo, aumentando di e manera aki e diversidad natural di especienan nativo di palo y tambe e biodiversidad di fauna asocia, manera polinisadornan.
Den liña cu e vision di AAA, metanan di sostenibilidad y su Environmental Management System Pillar 5 – Maneho di Biodiversidad, lo inverti e fondonan aloca den e planificacion, trabounan di preparacion y ehecucion di e restauracion di e area protehi Ser’i Teishi den diferente fase enfoca riba mehoracion di biodiversidad guia pa e areanan protehi a largo plaso door di ACF su plan a largo plaso Protected Area Conservation Management Framework y e prioridadnan di maneho pa e areanan protehi riba tera.
Durante e ultimo añanan, AAA y ACF a traha di cerca riba un cantidad di iniciativa impactante di conservacion. Esakinan ta inclui e lansamento di e programa Flora Biodiversity Enhancement Program di ACF na Parke Nacional Arikok den colaboracion cu Cultuurfonds Caribisch Gebied, cu ta ofrece un ‘greenhouse’ cu ta acapara mas cu 70 especie di mata nativo como parti di e esfuersonan di restauracion di habitat.. AAA tambe a colabora riba e reintroduccion di e Yellow-shouldered Amazon localmente conoci como Lora a traves di sosten pa construccion di un ‘flight aviary’. E esfuersonan conhunto aki ta refleha un compromiso comparti pa salvaguardia e naturalesa di Aruba y ta subraya e compromiso di AAA pa brasa su responsabilidad ambiental dentro di su operacionnan di aeropuerto y den su rol como partner pa e comunidad local. Pa medio di e colaboracionnan aki, AAA ta sigui contribui strategicamente pa proteha e medio ambiente natural, mientras ta involucra y curasha miho practicanan sostenibel bou di e empleadonan di AAA y comunidad en general.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 73% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 13 di februari, 2026
Aruba Airport Authority N.V. & Aruba Conservation Foundation form a strategic alliance for native Biodiversity
ORANJESTAD, ARUBA – 13 February 2026 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) together with Aruba Conservation Foundation (ACF), are proud to announce the official signing of a strategic Memorandum of Understanding (MoU) between the two organizations based on a multi-year commitment of five years 2026 – 2030, with the objective to ecologically restore of parts of the Ser’i Teishi protected area using native vegetation, thereby increasing the natural diversity of native species of trees as well as the associated fauna biodiversity, such as pollinators.
In alignment with AAA’s vision, sustainability goals and its Environmental Management System Pillar 5 – Biodiversity Management, the funds allocated will be invested in the planning, preparation works, and execution of the restoration of Ser’I Teishi protected area in multiple phases focusing on biodiversity enhancement, guided by ACF’s long-term Protected Area Conservation Management Framework and management priorities for terrestrial protected areas.
Over the past several years, AAA and ACF have worked closely on a number of impactful conservation initiatives. These include the launch of ACF’s Flora Biodiversity Enhancement Program at Parke Nacional Arikok in partnership with Cultuurfonds Caribisch Gebied, featuring a dedicated greenhouse housing more than 70 native plant species as part of ACF’s botanic garden and habitat restoration efforts. AAA also collaborated on the reintroduction of the Yellow-shouldered Amazon, locally known as the Lora through support for the construction of a flight aviary. These joint efforts reflect a shared commitment to safeguarding Aruba’s nature and underscores AAA’s commitment to embracing its environmental responsibility within its airport operations and in its role as a partner to the local community. Through these collaborations, AAA continues to strategically contribute to protecting the natural environment, while engaging and encouraging, sustainable best practices among its employees and the wider community.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 73% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: February 13, 2026
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. y la Fundación para la Conservación de Aruba forman una alianza estratégica para la biodiversidad nativa
ORANJESTAD, ARUBA – 13 Febrero 2026 – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA), junto con la Fundación para la Conservación de Aruba (ACF), se enorgullecen de anunciar la firma oficial de un memorando de entendimiento estratégico entre ambas organizaciones, basado en un compromiso plurianual de cinco años, de 2026 a 2030, con el objetivo de garantizar la restauración ecológica satisfactoria de partes del área protegida de Ser’i Teishi utilizando vegetación autóctona, aumentando así la diversidad natural de las especies arbóreas autóctonas, así como la biodiversidad de la fauna asociada, como los polinizadores.
En consonancia con la visión de la AAA, los objetivos de sostenibilidad y el pilar 5 de su Sistema de Gestión Ambiental (Gestión de la Biodiversidad), los fondos asignados se invertirán en la planificación, los trabajos preparatorios y la ejecución de la restauración del área protegida de Ser’I Teishi en múltiples fases, centrándose en la mejora de la biodiversidad, guiados por el Marco de Gestión de la Conservación de Áreas Protegidas a largo plazo de ACF y las prioridades de gestión para las áreas protegidas terrestres.
Durante los últimos años, AAA y ACF han colaborado estrechamente en una serie de iniciativas de conservación de gran repercusión. Entre ellas se incluye la puesta en marcha del Programa de Mejora de la Biodiversidad de la Flora de ACF en el Parque Nacional Arikok, en colaboración con Cultuurfonds Caribisch Gebied, que cuenta con un invernadero dedicado que alberga más de 70 especies de plantas autóctonas como parte de los esfuerzos de ACF por restaurar el jardín botánico y el hábitat.
AAA también colaboró en la reintroducción del guacamayo de hombros amarillos, conocido localmente como Lora, mediante el apoyo a la construcción de un aviario. Estos esfuerzos conjuntos reflejan un compromiso compartido con la protección de la naturaleza de Aruba y subrayan el compromiso de AAA de asumir su responsabilidad medioambiental en las operaciones del aeropuerto y en su papel como socio de la comunidad local. A través de estas colaboraciones, AAA sigue contribuyendo estratégicamente a la protección del medio ambiente natural, al tiempo que fomenta y promueve las mejores prácticas sostenibles entre sus empleados y la comunidad en general.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 73 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 5 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 13 de febrero de 2026