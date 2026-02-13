[VIDEO] Pa wak ruta riba telefon hoben a bolter na Catiri cu Kia Picanto di huur

Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Catiri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un chauffeur di un Kia Picanto cu tabata mirando su ruta riba telefon y a subi piedranan grandi poni banda di caminda y a perde control y bolter. Debi na e impactonan e chauffeur a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e hoben pero ela bisa cu e ta ok aunke cu e tabata sangrando algun caminda y 3 biaha ela nenga atencion di ambulans.