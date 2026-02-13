Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti di Hong Kong Supermarket na Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Nissan Cube a bay subi e caminda sin duna preferencia na un Toyota Yaris bayendo pabao riba e caminda principal y nan a dal den otro. Debi na e impacto un persona a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima pero e no tabata desea atencion y a sigui nan caminda.