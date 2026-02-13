ASAMBEHO Un legado musical cu ta sigui pa futuro  

Carnaval ta alegria, color y movemento y pa Aruba Carnaval tambe ta memoria, identidad y legado.
Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta keda firme den su conviccion cu cultura no ta djis decoracion of algo secundario, pero un pilar esencial di nos comunidad y nos posicion como destinacion.
E participacion di Asambeho Kids Aruba y Massive Brassband International durante Carnaval 2026 ta forma parti di un vision mas amplio: mantene nos tradicion musical bibo y relevante, mientras nos ta prepara e proximo generacion pa carga loke ta di nos cu orguyo. Un proyecto di importancia y intencion den colaboracion cu Fundacion Go Cultura.
A traves di Massive Brassband International, pa prome biaha den historia di Carnaval e sonido di Asambeho a wordo combina riba nos cayanan cu steelpan, baho y coro, creando un experiencia musical cu nunca antes a wordo scucha.
E reaccion di e publico a confirma esaki: energia, sorpresa y entusiasmo riba henter e ruta. Esaki no ta un ruptura cu tradicion, sino un evolucion natural di dje. Un prueba cu nos musica por honra su raiz y na mes momento sigui crece, innova y conecta cu e generacion nobo.
For di e uniformnan te na e presentacion visual, for di e disciplina musical te na e energia riba nos cayanan, Asambeho ta conta un historia: un historia di raiz, di formacion y di futuro. E echo cu tanto muchanan como adultonan ta participa hunto den e proyecto aki, ta confirma cu cultura no ta algo cu ta termina. E ta algo cu ta sigui cana, ora nos crea espacio pa nan por florece.
Carnaval 2026 ta mustra cu Aruba no solamente ta celebra su cultura, pero ta proteha, honra y proyecta esaki cu orguyo, tanto pa su propio pueblo como pa mundo. Aruba Tourism Authority ta sigui amplifica su inversion cu intencion pa evoluciona nos cultura den presente, pa futuro.