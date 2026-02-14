En conexion cu Dialuna di Carnaval Dialuna no tin sorteo di Lotto

Oranjestad, Aruba- 14 di februari, 2026: En conexion cu Dialuna di Carnaval, Lotto ta anuncia cu dialuna awo, dia 16 di februari, no lo tin sorteo di merdia y anochi. Lo tin sorteo normal bek riba diamars 17 di februari 2026.

Oficinanan di Lotto na Oranjestad y San Nicolas tambe lo ta cera dialuna y ta habri bek riba diamars dia 17 di februari 2026. Lotto ta desea Aruba un dushi y safe Carnaval 72!

