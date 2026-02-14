Awe otro dia cu lo por bira super bunita den nos bida.
Nos deber na cumpli cu nos bon Dios, ta pa alabe pa su bondad den nos bida cu ta e regalo di por hala rosea tur dia.
Un hende cu ta biba pa biba y no sa di unda bida ta bin, no sa pakiko nos ta na mundo, no tin conocemento di mucho cos, pa no bisa cu e ta manera un ignorante.
Tin cu respeta tur hende, pa nan manera di biba, pero si por, mester consehe pa e por jega den bon caminda, pa nan no desvia bou influencia di esnan cu ta cana buska maldad pa hasi
Hesus tabata tin un poder enorme, cu Hesus ta hala un homber un banda, hinka dede den su orea y hunte cu algo, pa e homber ta cura.
Awendia tin mucho mas hopi hende cu tempo aya, y tin mucho mas malesanan y tur sorto di virus cu ta laga hopi mas victima.
Cada ciudadano, di nan mes, por hasi hopi pa nan evita di bira víctima.