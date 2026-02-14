Posted in INCIDENTE Cruz Cora hunto ambulans y polis a duna varios asistencia durante e Carnaval na Sanicolas 17:13 February 14, 2026 Leave a comment Durante di e parada na Sanicolas tanto Cruz Cora como e personal di ambulans a duna varios asistencia pa hendenan cu a bira malo of a cansa den e parada. E personal a asistinan cu awa y/of tratamento. Related Articles Turista cu a cay fey trapi herida su mes a bira razo y incontrolable [VIDEO] E mesun ladronnan cu a horta ayera na Sbarro’s a horta awe madruga na Juan Valdez na Tanki Leendert Polis a detene sospechoso busca pa justicia relaciona cu ladronicia di celular Turista cu lo a rebeldia na un hotel den Oranjestad a ser deteni pa polis