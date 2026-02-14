 Posted in INCIDENTE

Cruz Cora hunto ambulans y polis a duna varios asistencia durante e Carnaval na Sanicolas

17:13  February 14, 2026

Durante di e parada na Sanicolas tanto Cruz Cora como e personal di ambulans a duna varios asistencia pa hendenan cu a bira malo of a cansa den e parada. E personal a asistinan cu awa y/of tratamento.

