—-CUERPO POLICIAL TA INFORMA—

PARADA GRANDI SAN NICOLAS CU 4 DETENCION

Diasabra pa 11’or di mainta Polis conhuntamente cu SMAC a haci inicio di e Parada Grandi na San Nicolas.

Tabata tin 8 grupo, last lap y mas o menos 4500 participante.

Cuerpo Policial a conta cu 110 personal riba pia. Diferente departamento di Polis a traha hunto entre otro Polis Uniforma, ME, Motor Unit, Flex Team, K-9 , Mobile Commando, O.C.C., Planologie, departamento di recherche, Personal administrativo y tambe personal di CEA.

Pa 4:25 di atardi e cabez di e parada a yega Joe Laveist Sports Park y pa 7:20 anochi e lastlap a yega su final.

E aña aki a conta cu 4 detencion. Entre otro ; no sigi ordo di polis, risisti contra polis, arma blanco (cuchiu y screwdriver) posecion di droga .

Aña 2025 tabata tin 3 detencion.