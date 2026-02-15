Diadomingo 15 Februari 2026.

Awe riba dia di Sen̈or nos ta habri su dia cu un gradicimento, pa tur cos bunita cu nos por gosa di nan.
Nos mester cumpli cu Sen̈or, nos bon Dios pa mustre cu nos ta agradecido.
Tambe nos kier mustra cu nos tin un mundo cu masha hopi cos bunita pa por gosa di nan tambe.
E danki nos ta mustre door di cumpli cu su leynan.
Bandi cumpli cu leynan, nos mester juda nos prohimonan cu mester di nos tambe.
Tur dia tin hopi obranan di caridad cu por cumpli cu nan.
E situación diario no ta fácil, y tin hopi victima di esnan cu ta den mal caminda cu ta hiba nos hendenan den caminda robes.
Dios gracia ta cu despues di e temporada di fiestanan ta drenta un temporada di cuaresma y mayoria ta buska caminda di Sen̈or bek.