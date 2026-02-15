 Posted in INCIDENTE

UNIDAD MOTORISA A DETENE 10 CHAUFFEUR BOU INFLUENCIA DESPUES DI PARADA GRANDI SAN NICOLAS

—-Cuerpo Policial Ta Informa—-

Unidad motorisa a para na diferente punto strategicamente na San Nicolas pa asina por a controla e chauffeurnan prome, durante y despues di parada grandi na San Nicolas.

A controla mas o menos 500 vehiculo di motor y a detene 10 chauffeur pa maneha bao influencia.

Cuerpo Policial Aruba ta keda avisa cu ta e ultimo parada y nos control di trafico lo sigui.

Percura pa bo tin Bo Amigo Responsabel

Aña 2025 a detene 8 chauffeur.

