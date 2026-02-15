[VIDEO] Chauffeur di Yaris a bira na man robes y un Geome a dal e den banda y ela resulta herida y pega den auto!

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu 2 persona herida y pega den auto banda di Bonbini Cargo na Primavera, mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe bombero. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Toyota Yaris a subi e crusada “T” sin a duna preferencia na e Geome bayendo pariba. E Geome bayendo pariba a dal e y e Yaris a bira 45 grado y e chauffeur a keda pega den e auto. Na yegada di e ambulans a pidi e equipo di rescate di bombero pa logra saca e victima chauffeur di e Yaris. Unabes cu nan a libere ambulans a transporte pa hospital.