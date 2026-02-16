[VIDEO] PARADA GRANDI ORANJESTAD A CONTA CU 25 DETENCION TANTO HOMBER COMO MUHER!

—-Cuerpo Policial Ta Informa—-

PARADA GRANDI ORANJESTAD A CONTA CU 25 DETENCION

Diadomingo pa exactamente 11:00 mainta SMAC conhuntamente cu KPA haci inicio di parada grandi di Oranjestad..

Cuerpa Policial Aruba a conta cu 200 personal riba pia. Diferente departamento di Cuerpo Policial a traha hunto entre otro Polis Uniforma, ME, Motor Unit, K-9 , Mobiel Commando, O.C.C., Flex team, Trafico, planologie, departamento di recherche, personal administrativo y tambe personal di CEA.

Pa 5:46 di atardi e cabez di e parada a yega ex-DOW y pa 8:20 di anochi e last lap yega su final.

Pa 9:44 di anochi den Harbour Arena a kima e momo y asina Carnaval 72 a yega su final.

Total a detene 25 persona. Detencion tabata entre otro bringamento, no sigui ordo di polis , ofende polis, buracheria, droga , arma blanco.

Aña 2025 tabata tin 36 detencion.