Maltrato banda di un club nocturno na Palm Beach

05:49  February 16, 2026  Leave a comment

Dialuna madruga a drenta informe di un caso di maltrato banda di un club nocturno, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya e club nocturno sera pero e victima tabata abao benta y a declara cu ela ser maltrata. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima pero como cu e maltrato tabata mas severo a hib’e hospital.

