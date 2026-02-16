Dialuna madruga a drenta informe di un caso di maltrato banda di un club nocturno, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya e club nocturno sera pero e victima tabata abao benta y a declara cu ela ser maltrata. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima pero como cu e maltrato tabata mas severo a hib’e hospital.
Maltrato banda di un club nocturno na Palm Beach
Dialuna madruga a drenta informe di un caso di maltrato banda di un club nocturno, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya e club nocturno sera pero e victima tabata abao benta y a declara cu ela ser maltrata. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima pero como cu e maltrato tabata mas severo a hib’e hospital.