Reflexion Dialuna 16 Februari 2026.

Awe mainta tempran ta habri siman y ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa tur su regalonan pa su yuinan.
Nos por lanta foi cama, cu poder di nos Bon Dios, cu kier nos bon.
Nos por hala rosea cada dia y cuminsa na prepara pa otro bunita dia.
Ta hopi importante pa biba lo mas saludable cu por, y biba un bida hopi relaha, sin zundramento, sin stress, y na nos agrado.
Pa biba un bida largo, mester evita demasiado buya, biba den trankilidad.
Cumpli cu leynan di Dios, hasi obranan di caridad, judando nos prohimo, ta hopi na agrado di nos Señor.
Nos ta den un mundo hopi moderno, cu desarollonan hopi avansa y un bida basta caro.
Nos mester adapta nos systema di bida, no gasta demasiado sin corda mayan.