PA SU DEDICACION NA CARNAVAL KPA A HONRA Y DUNA RECONOCIMENTO NA ONDERINSPECTEUR EERSTE KLASSE TONY YEARWOOD DURANTE CARNAVAL 72

Oranjestad, ARUBA: Carnaval 72 tabata uno special pa nos di Cuerpo Policial Aruba. E tabata un momento pa gradici, honra y duna reconocimento na un agente policial cu un dedicacion special na Carnaval pero tambe stima y gusta pa nos comunidad.
Nos ta papia di Anthony miho conoci como “Tony” Yearwoord, onderinspecteur eerste klasse trahando na Warda di Polis Oranjestad. Como sorpresa KPA conhuntamente cu SMAC y Telearuba a duna Tony su reconocimento BIBO na television pero tambe durante Aruba su Gran Parada 72. Tony no ta un cara desconoci pa nos comunidad. Tony tin hopi aña ta lidera e inicio di parada cu yama “Kop”. Su deber ta pa habri e caminda pa e Carnaval por pasa como tambe hunto cu SMAC guia e parada. Na su man pa hopi aña a dirigi Paradanan di Oranjestad.
Pero pa Carnaval 72 ta bira e ultimo parada pa Tony. Dentro di poco Tony ta baha cu su pensioen bon mereci y asina tambe e ta cera un bunita capitulo gozando y celebrando Aruba su Carnaval.
Altocomisario sr. Arnhem, Hefe di Districto di Oranjestad sr. Brown, Presidente di SMAC sr. van Ommeren tambe presentado sr. Yanez di Telearuba a duna sr. Tony su reconocimento bon mereci.
Nos di Cuerpo Policial Aruba ta hopi orguyoso di Tony pero tambe dun’e su honor durante Parada cu tanto ela stima. Tony danki pa guia Aruba su Carnaval pa mas cu 20 aña. Un persona di Dakota yena cu zjeito y aprecia pa hopi. Danki pa bo esfuerso y dedicacion pa hiba nos cuerpo padilanti. Semper cu e mesun curason noble pa su organisacion. Un di e pilarnan importante cu a carga nos organisacion policial. Danki y goza di bo pensioen bon mereci.