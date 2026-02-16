Chauffeur a hala banda robes net ora un auto ta bay subi e crusada!

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Icar bayendo nort den Caya Musica lo a hala na banda robes di caminda net ora cu un Mitsubishi Lancer tabata subiendo e caminda y nan a dal den otro. Debi na e impacto e chauffeur di e Mitsubishi a resulta herida y na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.