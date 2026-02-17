 Posted in INCIDENTE

Chauffeur a perde control bolter cu auto na Rooi Afo

01:42  February 17, 2026  Leave a comment

Diamars madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na Rooi Afo, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta traya di un accidente unda un chauffeur a perde control y bay bolter cu e auto. Den e impacto e chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte cu urgencia pa hospital.

