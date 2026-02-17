Reflexion Diamars 17 Februari 2026.

Awe nos ta lanta tempran pa cumplí cu nos compromisonan.

Nos deber prome, cu ta gradici y alaba nos gran y bon Dios.

Den lectura nos ta mira con Hesus a wordo poni na prueba, cu trampa pa E por cai aden, traha pa ignorantenan.

Hesus semper bon para den su zapatonan, semper sigur di su mes y di e tarea cu e mester cumpli, pa cual E a bin na mundo.

Hesus tabata tin un tremendo nivel di enseñansa, cu ta bek e up tremendamente.

Aki nos ta mira con vulnerabel nos hendenan mes por ta, cu tan facil por cai den trampa.

Miho manera pa nos ta evita, buska ambiente saludable, buska hende sano, y evita hende amarga.

Buska cas di Dios, sigi lectura di Dios y su bijbel tene fuertemente na ne.