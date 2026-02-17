Nos ta orguyoso di nos personal
DETENCION A BAHA DRASTICAMENTE: CUERPO POLICIAL TA SATISFECHO CU CARANVAL 72
Oranjestad, ARUBA: Carnaval 72 a pasa pa Historia. Nos di Cuerpo Policial Aruba ta mira bek e periodo druk di Aruba su temporada di Carnaval.
Desde aña 2025 a sinta hunto cu SMAC y a delibera y prepara pa Carnaval 72. Conhuntamente cu Mando Policial a haci e preparacion necesario pa asina nos por a mantene e orden publico.
Altocomisario drs. Ramon Arnhem ta satisfecho con nos comunidad a comporta durante e periodo aki. Na aña 2025 a conta den total di 87 detencion pero pa 2026 e detencionnan a baha drasticamente cu solamente 65 den total.
Mesun cos ta conta pa maneha bou influencia, na aña 2025 a conta den total di 67 detencion pero na 2026 tabata tin solamente den total di 64 detencion.
Ta danki na nos agentenan policial tambe nos personal administrativo conhuntamente cu Mando Policial y tur Hefe di Districtonan nos por a logra esaki. Sin conta cu “Faya bo haya” y e controlnan di trafico conhuntamente cu nos departamento di comunicacion cu a contribui grandemente pa e parti di prevencion.
“Ta danki na boso, nos por a mantene un Carnaval sigur pa nos tur!!Sin conta cu e orarionan largo pero e dedicacion pa sirbi nos Pais ta grandi y sin igual, danki coleganan” tabata palabra di altocomisario Arnhem.
Danki un biaha mas na nos comunidad su participacion y e publico cu a sa di comporta durante Carnaval 72.