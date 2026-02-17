Atletanan hoben di gimnasia di bishita na Comite Olimpico Arubano COA a ricibi bishita di club  di gimnasia Perla Gymnastics

Siman pasa Comite Olimpico Arubano (COA) a ricibi club di gimnasia “Perla Gymnastics” un grupo di atletanan hoben y mucha cu ta practica e deporte di gimnasia, cu a bin acompaña door di Miguel Ortiz cu ta presidente di e club y Adriana Sevilla cu ta e “head coach”. Hunto cu e muchanan, a bin di bishita atleta di seleccion di gimnasia di Colombia, Oriana Viñas. Oriana ta un atleta di rendimento cu diferente logro den e mundo di gimnasia rítmica, unda e la gana diferente medaya na e ultimo edicion di e Weganan Centroamericano y di Caribe “SanSalvador2023”.