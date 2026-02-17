Diamars atardi a drenta informe di cu un mucha muher di 10 aña a bira hopi malo na Madiki, mesora a dirigi ambulans cu urgencia na e sitio. Na yegada di e ambulans a haya e mucha muher di 10 aña ta scuma y su wowonan a hala bay atras ambulans a atende e mucha y a transporte cu urgencia pa hospital.
Mucha muher di 10 aña a scuma pa boca y su wowonan a bay atras
