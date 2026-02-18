Despues di cu mucha a bira malo ela ser yuda pa su mesun ruman cu sa CPR y ta diploma y certifica su prome accion tabata importante pa rescate. Grasiciendo tambe e oracionnan y mensahenan positivo ela logra recupera. Tin instancianan cu ta ofrece cursonan di capacitacion den caso di emergencia tanto Cruz Cora, E.M.S. y hasta Centro Medico por acerca nan libremente pa e cursonan aki. Ta bon pa bo por tin un familiar cu ta entrena y capacita den cualkier caso di emergencia.
Mucha muher di 10 aña cu a bira malo a haya atake di epilepsia.
