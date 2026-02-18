3 Patruya di polis y 2 Ambulans pa turista cu kier a pone fin na su bida na hotel na Palm Beach

Diaranson madruga a drenta informe di un turista na hotel cual su pareha lo kier horca su mes den camber di hotel, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya nan a intermedia den e situacion y a pidi slachtofferhulp na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima. Na yegada di slachtofferhulp a sigui interveni. Na final nan a bandona e sitio.

