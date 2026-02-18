 Posted in INCIDENTE

Turista na hotel na Palm Beach a “food poison”

02:03  February 18, 2026

Diaranson madruga a drenta informe di cu un turista a bira malo cu cuminda, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a nota cu e turista di 69 aña a haya keintura tabata saca y ta malo. Nan a atende e paciente pero a prefera pidi un taxi pa hibe hospital.

