Diaranson madruga a drenta informe di cu un turista a bira malo cu cuminda, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a nota cu e turista di 69 aña a haya keintura tabata saca y ta malo. Nan a atende e paciente pero a prefera pidi un taxi pa hibe hospital.
Turista na hotel na Palm Beach a “food poison”
