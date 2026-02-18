 Posted in INCIDENTE

Trahador drechando airco na Dornasol a cay for di dak y resulta herida

10:52  February 18, 2026  Leave a comment

Diaranson mainta a drenta informe di cu un persona trahando cu airco riba dak na School Dornasol, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa Centro Medico.

