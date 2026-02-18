Posted in INCIDENTE Trahador drechando airco na Dornasol a cay for di dak y resulta herida 10:52 February 18, 2026 Leave a comment Diaranson mainta a drenta informe di cu un persona trahando cu airco riba dak na School Dornasol, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa Centro Medico. Related Articles Situacion peligroso ora biento fuerte a benta cadushinan riba caminda na un birada peligroso na Sero Pita [VIDEO] Chauffeur a pega su auto riba un berm na Palm Beach Hacimento di wega cu placa a pone homber su fuse bula [VIDEO] Polis a bay Savaneta pa dama drumi meymey di caminda!