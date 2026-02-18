A gradua di Universidad di Aruba, Ebrina Ana Catharina Curet.

ORANJESTAD – Dia 10 di februari, 2026 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Ebrina Ana Catharina Curet.
El a gradua defendiendo su tesis titula:
“Het recht op een gezonde voedselomgeving van kinderen op Aruba. Bescherming tegen obesitas en NCD’s.”
Miembronan di e comision di examen tawata:
- dr. B. Deogratias
- B. Huiskes
MSc. G. Cheuk a Lam, PhD
Universidad di Aruba ta felicita Ebrina Ana Catharina Curet cu su logro.
Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Ebrina Ana Catharina Curet.
ORANJESTAD – Op dinsdag, 10 februari, 2026 verdedigde Ebrina Ana Catharina Curet haar scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:
“Het recht op een gezonde voedselomgeving van kinderen op Aruba. Bescherming tegen obesitas en NCD’s. ”
De examencommissie bestond uit de leden:
- dr. B. Deogratias
- B. Huiskes
MSc. G. Cheuk a Lam, PhD
De Universiteit van Aruba feliciteert Ebrina Ana Catharina Curet van harte met het behaalde resultaat.