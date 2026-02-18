 Posted in EDUCACIONAL

A gradua di Universidad di Aruba, Ebrina Ana Catharina Curet.

ORANJESTAD – Dia 10 di februari, 2026 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Ebrina Ana Catharina Curet.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“Het recht op een gezonde voedselomgeving van kinderen op Aruba. Bescherming tegen obesitas en NCD’s.”

 

Miembronan di e comision di examen tawata:

 

  1. dr. B. Deogratias
  2. B. Huiskes

MSc. G. Cheuk a Lam, PhD

Universidad di Aruba ta felicita Ebrina Ana Catharina Curet cu su logro.

Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Ebrina Ana Catharina Curet.

 

ORANJESTAD – Op dinsdag, 10 februari, 2026 verdedigde Ebrina Ana Catharina Curet haar scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van  Aruba met als onderwerp:

Het recht op een gezonde voedselomgeving van kinderen op Aruba. Bescherming tegen obesitas en NCD’s.

 

De examencommissie bestond uit de leden:

  1. dr. B. Deogratias
  2. B. Huiskes

MSc. G. Cheuk a Lam, PhD
De Universiteit van Aruba feliciteert Ebrina Ana Catharina Curet van harte met het behaalde resultaat.

 

 

 

 

