Aruba a conoce e prome miyonario pa 2026 cu Lotto!

ORANJESTAD, Aruba – 18 di februari, 2026: Diamars anochi 17 di februari tabata tin e sorteo miyonario di Mini Mega y Mega Plus. E numbernan ganado di Mini Mega pa diamars anochi tabata: 10-11-17-29 y e Mega Ball: 01 y manera e resultado a wordo procesa a bin haya sa cu tin 1 solo ticket ganado.

E feliz ganado a gana e jackpot total di Mini Mega y Mega Plus di 1 miyon 750 mil florin cu a wordo bendi na rebendedo Lucky Cher-Ann 2.

Awe diaranson, Aruba ta sera conoci cu e prome feliz miyonario cu Lotto, e loteria di Aruba pa aña 2026. Miloushka ta conta cu el a cumpra numbernan loco na Lucky Cher-Ann 2 y ora cu el a haya sa cu tabata tin 1 solo ganado pa e sorteo miyonario di ayera nochi, el a bay check su ticket y pa su gran sorpresa e tabata tin e ticket miyonario di Afl. 1.750.000,-!

Den e mesun temporada aña pasa Aruba a conoce e miyonario cu a gana e jackpot record di Afl. 4.350.000,- cu Aruba a conoce cu e wega di Mini Mega y Mega Plus!

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.