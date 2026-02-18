Muchanan a disfruta Parada di Mucha cu nan pechi di Chispito

Oranjestad, Aruba – 18 di februari 2026 – Durante e Parada di Mucha, cientos di muchanan a disfruta e ruta di carnaval cu un toke extra di color y proteccion danki na pechi di Chispito, e mascota oficial di ELMAR cu a wordo relansa aña pasa y cu a bira un mascota favorito entre e muchanan.

Prome cu parada, ELMAR a parti pechi di Chispito cu hopi entusiasmo. E reaccion di muchanan tabata inmediato: sonrisa grandi, alegria y orguyo pa luci nan pechi durante carnaval. Ademas di crea alegria, e pechi nan a representa un gesto concreto di cuido y concientisacion durante e dianan caluroso di Carnaval.

E activacion aki ta forma parti di e compromiso continuo di ELMAR pa promove seguridad y bienestar den comunidad. Atrabes di iniciativanan manera esaki, ELMAR ta busca combina diversion cu responsabilidad social, specialmente den momentonan unda hopi famia y muchanan ta reuni pa celebra.

ELMAR su participacion durante Carnaval 72 no a limita solamente na e activacion cu Chispito. Como sponsor principal di Festival di Tumba pa hopi aña consecutivo, ELMAR ta sigui sostene musica local y cultura carnavalesco. Pa prome biaha e aña aki, ELMAR tambe tambe a bira sponsor di Soca Monarch, cu un enfoke special riba premio pa rookies, stimulando talento nobo den escena musical local. Ademas, pa di dos aña consecutivo, ELMAR a sponsor di Touch of Steel durante Sunset Parade, apoyando musica local y tradicion cultural cu ta forma parti di identidad di nos carnaval.

Cu e diferente inicitaivanan aki, ELMAR a celebra Carnaval 72 hunto cu comunidad. No solamente como sponsor, pero como aliado activo di cultura, musica y bienestar. Den ritmo di tumba, sintie energia!

ELMAR ta invita comunidad pa keda pendiente di proximo activacion cu Chispito, cu lo sigui enfoca riba muchanan y famianan den un manera creativo, educativo y entretenimento.