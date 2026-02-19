Fundacion Epilepsy Aruba a bishita Traimerdia na Colegio Corado Coronel pa crea conscientisacion riba epilepsia

Oranjestad, Aruba – Fundacion Epilepsy Aruba a bishita recientemente e traimerdia na Colegio Corado Coronel cu meta di brinda mas informacion y conscientisacion riba epilepsia, cu enfoke special riba con personal escolar por reconoce señalnan y actua corectamente ora un mucha ta experencia un convulsion durante oranan di scol of na un traimerdia.
Durante e presentacion, representantenan di e Fundacion a comparti informacion tocante e diferente formanan cu epilepsia por presenta den muchanan. No tur convulsion ta manera cu hende ta mira riba television. Tin biaha nan por ta subtil, manera:
• “Staring spells” (mira den nada sin respondi)
• Confusion repentino
• Movimentonan chikito involuntario
• Perdida di atencion
• Cansancio extremo despues di un episodio
Epilepsia ta un condicion neurológico unda actividad eléctrico den celebro no ta funciona normal, lo cual por resulta den convulsionnan. Pa hopi famianan, e proceso di reconose y haya un diagnostico no ta facil.
Maestronan y personal escolar ta desempeña un papel fundamental, pasobra nan ta pasa gran parti di e dia cu muchanan y hopi biaha ta e promé persona cu nota patronnan diferente.
Durante e sesion, Fundacion Epilepsy Aruba a enfatisa cu e reaccion corecto durante un convulsion ta crucial:
• Mantene calma
• Nota e tempu cu e convulsion ta dura
• Proteha cabes di e mucha
• No restrini su movimiento
• No pone nada den su boca
• Laga e mucha deskansa y recupera despues
E charla tabata enfoca riba comprension, comunicacion cu mayor y reduccion di estigma. Ora personal escolar ta informa, muchanan cu epilepsia ta sinti nan mes mas sigur y sostení.
E bishita aki ta forma parti di e iniciativa 2026 di e Fundacion bou di e tema internacional: “Turn Stories Into Action”. Cu comparti historiannan real y informacion practico, Fundacion Epilepsy Aruba ta busca converti experiencia personal den accion concreto pa crea un comunidad mas consciente y preparada.
Fundacion Epilepsy Aruba ta continua su mision pa educa, informa y fortalece nos comunidad, promoviendo un ambiente unda tur mucha — cu of sin epilepsia — por siña y crece cu dignidad, seguridad y comprension.
Pa mas informacion, comunidad por sigui Fundacion Epilepsy Aruba riba red social. Of por tuma contacto cu Margarita na +297 593 5806 y/of Maryla +297 594 5362