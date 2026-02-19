[VIDEO] Chauffeur a causa accidente hit & run y a core bay lagando hende herida

Diaranson anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti di Diamonds International, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente hit & run unda un auto a bandona e sitio despues di a dal tras di e auto. Debi na e impacto e dama pasahero a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans a atende e victima na e sitio mes. Polis a tuma informacion di e number di auto modelo y color. Polis a keda di busca e chauffeur cu a core bay.