FCVR: Verdrag van Istanbul ta exigi 1 shelter room pa cada 10.000 habitante

Fundacion Contra Violencia Relacional (FCVR), como e organisacion central na Aruba pa implementacion di e Verdrag van Istanbul, ta pone enfasis riba un standard internacional importante. Segun e tratado, un pais mester tin minimo 1 camber di refugio pa cada 10.000 habitante. Esaki pa garantisa proteccion adecuado na victima di violencia relacional.

Pa Aruba, cu tin mas di 100.000 habitante, esaki ta implica cu mester tin por lo menos 10 shelter rooms operacional pa cumpli cu e recomendacion internacional.

Actualmente, nan tin 19 camber disponibel pa brinda refugio sigur y temporal na muhernan y nan yiunan cu ta sobrevivi violencia relacional. Sinembargo, su subsidio actual ta cubri 5 camber. Loke ta significa cu solamente 5 camber ta oficialmente den uzo bou di financiamento structural.

E situacion aki ta mustra un diferencia entre e capacidad fisico existente y e recurso financiero disponibel. E recurso financiero disponibel pa activa tur espacio ta critico pa proteccion di victima.

FCVR ta un Behandel- en Expertise Centrum riba violencia relacional y violencia di genero. Den su Servicio Residencial, FCVR ta ofrece un ambiente sigur, confidencial y di apoyo unda residente ta ricibi:

Vivienda temporal protegi

Case management integral

Safety planning y evaluacion di riesgo

Necesidadnan basico manera cuminda, paña y articulonan personal

Acompañamento continuo y acceso na recurso legal, social y psicologico pa yuda nan reconstrui nan bida.

E Istanbul Convention no ta solamente un documento formal. E ta un compromiso internacional pa garantisa cu paisnan tin infrastructura suficiente pa proteha y sostene victima di violencia relacional.

Como e entidad central designa pa Aruba den e implementacion di e tratado, FCVR ta sigui traha activamente pa fortalece e sistema di proteccion. Y promove consciencia cu violencia relacional no ta un asunto priva. Sino un reto social cu mester un respuesta structural, sostenibel y coordina.

Inverti den refugio y proteccion no ta simplemente cumpli cu un standard internacional. E ta representa un compromiso concreto cu seguridad, dignidad y futuro di persona cu ta enfrenta violencia na Aruba.

Pa mas informacion of pa busca apoyo, persona por contacta FCVR via WhatsApp Crisis Line na +297 567-1670.