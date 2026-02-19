Aruba y Curaçao tin tur dos un unidad militar profesional Caribense propio:

E militarnan Arubano y e militarnan di Curaçao. E militarnan aki ta sirbi pa gobierno di Aruba y Curaçao y ta traha pa Defensa den e area Caribense. Nan ta traha hunto den peloton y ta sigui nan formacion militar hunto. Antes prome cu nan cuminsa cu e formacion militar – EMV (Prome Formacion Militar) – tin dia pa conose otro. Durante e dianan aki ta evalua propiedad fisico y mental. Pensa riba rekisito minimo di coremento, test di landamento y diferente misionan den grupo. No ta mira condicion fisico so, tambe e forsa mental y colaboracion den ekipo.