Reflexion Diahuebs 19 Februari 2026.

Awe ta di dos dia di cuaresma y cu un curason habri nos ta lanta y prome cos ta medita riba nos 40 dia cu ta sigi, pa nos limpia nos alma y curason.
Un bunita momento pa gradici nos Señor y dune e danki pa ta cu nos tur momento.
No mester laga nos man robes sa kiko e man drechi ta hasi, pero semper ta hasi cos bon so.
Señor ta mira tur cos cu nos ta hasi semper.
Nos tin un bida cu Señor a duna nos, ta E ta dicidi nos destino.
Cada persona tin un linja di bida y te persona mester sa unda e mes lo a faya, y si no e por ta trankil, paso porta di cielo ta habri pe sigur.
Bo por kere bo ta sera bo mes den un luga secreto y nada ta keda conoci ?
Pa nos humano, pero pa Tata no tin secreto.
Aki pastor ta drenta pa bo confesa, sino, no tin pordon.
Y bo consenshi lo keda remordia bo.
Pesey ta duna Santa Olio, pa por juda un paciente cu ta malo, o den coma hanja alivio.
Semper mester ta conciente di nos movecionnan.