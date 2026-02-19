Fundacion Lanta Papiamento ta invita comunidad pa bishita Exposicion di Buki tocante y na Papiamento

ORANJESTAD, 19 di februari 2026: Na ocasion di celebracion di Dia Internacional di Lenga Materno Fundacion Lanta Papiamento (FLP), den colaboracion cu Biblioteca Nacional Aruba, ta invita comunidad pa bishita e Exposicion di Buki ‘Papiamento’, un evento dedica na promove y duna balor na nos lenga materno.
E exposicion lo presenta un coleccion amplio di publicacion na Papiamento of tocante Papiamento, incluyendo:
- Buki cientifico
- Gramatica y ortografia
- Material di enseñansa
- Literatura
- Otro publicacion relevante
E exposicion ta habri di diaranson 18 di februari te diabierna 27 di februari 2026.
Orario:
- Dialuna y diaranson: 8:00 am – 7:00 pm
- Diamars, diahuebs y diabierna: 8:00 am – 5:00 pm
Luga: Departamento Arubiana-Caribiana, Biblioteca Nacional Aruba
ubica na Bachstraat 5
E exposicion ta ofrece un oportunidad pa conoce mas di desaroyo, investigacion y creatividad literario na Papiamento. FLP ta invita scol, maestro, studiante, investigado y tur hende interesa den lenga y cultura pa forma parti di e iniciativa aki.
Pa mas informacion por tuma contacto cu Fundacion Lanta Papiamento of bishita Biblioteca Nacional Aruba.
Promove nos lenga. Duna balor na nos identidad.