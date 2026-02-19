Danki na e cooperacion fructifero cu UMC Utrecht HOH ta sigui innova uzando hololens pa operacion dicelebro cu neuronabegacion

E cooperacion entre Horacio Oduber Hospital (HOH) y Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) ta siguiduna su fruto unda recientemente pa prome biaha na Aruba a haci uzo di un hololens durante operacion compleho di celebrouzando e sistema di neuronabegacion. Dos aña pasa pa promebiaha den Caribe Hulandes a haci uzo di e sistema aki cu taasisti e ciruhano ‘real life’ pa nabega un tumor, den por ehempele celebro, pa medio di grabacionnan diagnostico di e pashent. Y awor, hunto cu e uzo di un hololens ultramoderno e ciruhano pormira tur detaye den forma 3D. E operacion por bay mas eficiente, menos chens di complicacion y e recuperacion por bay mas rapido, cu ta miho pe pashent. Tres siman pasa a uza e tecnologia aki pa prome biaha den celebro di un pashent naAmsterdam, djey un siman despues na Utrecht y despues un siman a haci uzo di dje na HOH Aruba, pues un bunita primiciapa Aruba.
“Nos a haci un operacion na banda rechts di e celebro di un pashent cu tin epilepsia, pues un operacion mas compleho cu normal. Cu e hololens por mira ‘real-time’ detayenan anatomicoindividual di e pashent y hunto cu e ‘landmarks’ di e sistema di nabegacion ta haci cu di un forma hopi preciso por haya e tumor su localidad y su area cirurgico. Asina nos a logra kita e tumor completo y na un manera sigur ”, asina Neurociruhano di HOH, dr. Greg Laclé, ta conta di e operacion.
“Cu hopi orguyo a bira custumber cu mi ta menciona cu HOH a eherce un operacion nobo pa prome biaha”, asina JaccoVroegop, presidente di Hunta di Directiva di HOH a iniciabisando. E colaboracion entre HOH y UMC Utrecht ta siguigenera un gran cantidad di beneficio pa Aruba y Caribe. Vroegop a indica di ta sumamente orguyoso cu HOH ta traha cu e hololens nobo cu ta un tipo di bril mixto di realidad virtual(VR Headset) cu kisas tur di nos a yega di uza. E ta un bril undacu imagennan den 2D ta converti pa 3D for di por hempel un CTscan y/of MRI scan. Esaki ta permiti e ciruhano pa miraexactamente den e caso aki, unda e ta den e celebro, kico ta sosodiendo y con e adernan di sanger ta core por ehempel. Y cu esey e por opera cu hopi precision, posiciona e instrumentonancorectamente y opera di un manera mas sigur, elimina e cosnancorecto manera un tumor y naturalmente laga tur otro cos na nan luga.
Tristan van Doormaal, Neurociruhano di UMC Utrecht, a dunaconoce cu nan colaboracion cu HOH ta uno tremendo. “Locualnos a caba di haci ta un neurocirugia compleho. Nos ta trecetecnologia moderno pero akinan nos por conta cu tur material necesario cu normalmente tambe ta wordo uza na Utrecht pa poreherce operacion riba nivel halto. Team completo riba camber di operacion y tur ekipo presente ta riba un nivel halto, e mesunnivel cu mi ta practica na UMC Utrecht y ta pa e motibo ey nosta sinti liber di uza innovacionnan manera hololens y imagennan3D pa hisa calidad di cuido pa pashent na Aruba. Ta di sumo lastima cu un pashent tin cu wordo manda Colombia cu ta saliAruba hopi placa mientras mescos na Europa y Merca por dunae cuido di calidad halto aki tambe perfectamente.
Jacco Vroegop a expresa su orguyo y ta entusiasma cu awoHOH por ofrece e tecnologia aki pa e localnan. “Esaki no solamente ta haci HOH un lider den cuido medico, pero mas cu tur cos ta garantisa cu HOH ta brinda e miho cuido posibel.