Reflexion Diabierna 20 Februari 2026.

Awe ta sera siman di trabou.
Nos ta lanta mainta tempran pa prepara pa gradici nos bon Dios.
Nos ta gosa bida y ta corda semper cu nos mester corda pa kiko nos a bin ba mundo.
Nos bida ta bunita manera nos mes kier bibe.
Tin cos cu por y tin cu no por.
Ta hopi dushi pa lanta mainta y gosa di un bunita naturalesa y pajaritonan ta canta pa nos alegria.
Nos mes por dirigi nos manera di biba.
Hesus a carga nos cruz pa pordon di nos picanan.
Nan a maltrate, a humilje, hibe dilanti pa wordu husga sin cu ela hasi malo !
Awendia tin hopi maldad, hopi falta di respet pa autoridad, pa mayornan, pa polisnan, y pa educadornan.
Bida a cambia hopi y ainda falta mas pa bin.
Hende mas y mas ta nase y mas pa ta bin aserca cu mester cu mester guia.
Si nos corda e cantica di Chabelita stop di jora, mi ta corda riba e parti caminda Chabelita ta aclarea cu ta su mama e ta buska, ela bai lagami so den cas kas.
Di e tempo ey tabata caba, mama ta bai laga yui so den cas !
Hopi irresponsabel.
Hopi desgracia e mucho por a pasa y kende lo carga e responsabilidad pe e mucha ?
Hopi cambio drástico y tin mayornan ta cansa !
Antes tabata tin respet.