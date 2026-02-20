Accidente cu hende herida na e crusada banda di Santana na Santa Cruz

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di e Santana na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e chauffeur di un Toyota suv saliendo for di banda di e Santana a bay dal riba un auto bayendo pabao y a bay dal riba e banda di e chauffeur di e auto RHD. Debi na e impacto e chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a consehe pa bay su dokter di cas si e sinti mas dolor.