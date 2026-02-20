Dama chauffeur herida despues di un accidente cu e mes a causa saliendo dilanti un auto di dienst.

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada pabao di e Misa na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un auto di gobierno ta envolvi unda un otro auto maneha pa un dama no a duna preferencia na e auto di gobierno cu tabata riba e caminda di preferencia y a bay dal riba dje. Debi na e impacto ora cu e dama tabata dunando declaracion a haya dolor y a pidi un ambulans p’e. Na yegada di e ambulans nan a atende pero e dama mes a nenga di bay hospital.