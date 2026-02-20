Famia ta regala SABA camanan di cuido na memoria di Francisco ‘Fijn’ Lopez

E famia di Francisco ‘Fijn’ Lopez, kende recientemente a fayece, a haci un donacion di cuater cama di cuido na SABA pa nan institutonan di cuido, despues di a organisa diferente evento pa recauda fondo fin di aña pasa.
Na prome instante e meta tabata pa yega na fondo pa cumpra un cama abou special pa Fijn, pa asina baha e riesgo di cay pa motibo di su malesa Parkinson. Na final e resultadonan tabata asina exitoso cu su famia por cumpra cuater cama special y asina por yuda otro pashent vulnerabel di SABA.
Pa Fijn lastimamente e camanan no a yega na tempo; el a fayece riba 11 december 2025 na e edad di 76 aña den Huize Maris Stella. Pa motibo di esaki su famia a opta pa entrega e camanan na e cas di cuido aki.
“Lastimamente mi tata no por a haci uzo di su cama special. Sinembargo, cu e donacion aki a cumpli cu local mi tata henter su bida tabata para pe y boga pe; yuda otro. Awor cuater otro pashent vulnerabel por disfruta di e camanan special. Esey ta crea un herencia bunita”, su yiu muhe Nathalia Lopez ta enfatisa durante e entregamento di e camanan na director di SABA, Sulima Geerman.
SABA ta informa cu nan ta masha contento cu e donacion aki y ta spera cu mas interesado lo sigui e bunita ehempel aki. E necesidad di camanan di cuido ta hopi mas grandi y nan ta aprecia mas donacion. “Den un periodo unda nos ta falta suficiente recurso, e colaboracion aki ta haci un diferencia grandi. Danki na e esfuersonan di e famia y comunidad henter, e bienestar di nos habitantenan a mehora. Nos ta hopi agradecido pa esaki”, segun directiva di SABA.
E ultimo race pa Fijn
Fijn tabata un atleta pasiona pa hopi aña, kende a participa na basta marathon y triathlon rond mundo. Banda su amor pa deporte e tabata un docente dedica, haciendo su trabou na Sint-Maarten unda el a inspira masha hopi hoben cu su disciplina y su actitud positivo den bida.
Cu su 48 aña Fijn a ricibi e diagnosis di Parkinson. Asina mes sufriendo di e malesa aki, el a keda biba su bida segun su lema ‘Better and Better Every Day’. Desde 2025 Fijn tabata keda na Huize Maris Stella. E falta di camanan adecua, specificamente camanan cu por baha mas abou posibel, a causa cu Fijn su estadia tabata uno cu basta reto pa su bienestar. Esaki a motiva su famia pa tuma accion.
Nan a recauda fondo durante competencianan deportivo na Aruba y na Sint-Maarten fin di 2025 unda a pidi atencion tambe pa esunnan sufriendo di Parkinson. Famia, su amigonan, ex-alumnonan, deportista y un gran cantidad di sostenedo a bini hunto pa mustra nan amor y apoyo. Na e evento na Aruba Fijn mes a participa den un rolstoel di deporte special, pusha pa su sobrino Jeff Lopez. Na Sint-Maarten su amigonan deportivo di antes a core e careda den su nomber.
Fijn semper tabatin un soño grandi: pa forma un team di relay Rubiano y participa na St. Maarten Day’s Relay Race. Diesun coredo di pia, hunto fuerte y orguyoso, cargando e bandera di Aruba pa mustra nos amor pa nos isla, asina su yiu Nathalia Lopez ta conta. Esun cu kier participa y ta motiva pa sigui cu Fijn su deseo, por manda un Whatsapp pa Tri-Bike (+297) 7352734, pa asina ricibi mas informacion.
Finalmente e famia Lopez y SABA kier gradici un y tur cu a contribui na e iniciativa bunita aki. Esun cu kier haci un donacion na SABA, por haya mas informacion via e link aki: https://sabaruba.org/donations/